Devrilen traktörün altında kaldı, hayatını kaybetti

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde tarla yolunda devrilen traktörün altında kalan Selahattin Çelen (75) hayatını kaybetti.

Devrilen traktörün altında kaldı, hayatını kaybetti

Olay, Bozdoğan ilçesi Güneyyaka Mahallesi'nde saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 09 UA 881 plakalı traktörün sürücüsü Selahattin Çelen (75), tarlasına girmek için evden çıktı.

Traktörü ile seyir halinde olan yaşlı adam, tarla yolunda traktörün devrilmesi sonucu altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, 75 yaşındaki Çelen'in, olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Çelen'in ani ölümü sevenlerini yasa boğarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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