Devrilen traktörün altında kaldı, hayatını kaybetti

Konya'nın Seydişehir ilçesine bağlı Dikilitaş Mahallesinde komşularından traktörü alan 17 yaşındaki Şükrü Gürbüz, Dereler mevkiinde bulunan dedesine ait tarlayı sürmeye gitti.

Gürbüz, tarlayı sürdüğü sırada engebeli arazide traktörün yaklaşık 2 metre yükseklikten devrilmesi sonucu altında kaldı.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaptığı kurtarma çalışmaları sonucu çıkarılan Şükrü Gürbüz, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Gürbüz’ün cenazesi Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.