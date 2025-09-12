Devrilen traktörün altında kaldı, sürücü hayatını kaybetti

Kastamonu’nun Küre ilçesinde devrilen saman yüklü traktörün altında kalarak ağır yaralanan sürücü, 66 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, 8 Temmuz'da Küre ilçesi Güney köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dursun Arıcı idaresindeki saman yüklü traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrildi.

Devrilen traktörün altında kalan sürücü ağır yaralandı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Dursun Arıcı, 66 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

