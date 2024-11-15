Devrilen traktörün sürücüsü öldü

Kaza, sabah saatlerinde kırsal Kabasakal Mahallesi'nde meydana geldi.

Mustafa Barlas idaresindeki plakalı traktör, kontrolden çıkarak devrildi.

İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, traktörün altında kalan Barlas'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Barlas’ın cenazesi, otopsi için Ergani Devlet Hastanesi morguna götürüldü.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.