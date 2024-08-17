Devrilen traktörün sürücüsünü kabin korudu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tarlada devrilen traktörün sürücüsü yaralandı. Devrilen traktörün sürücüsünü kabin korudu.

Devrilen traktörün sürücüsünü kabin korudu

Kaza İnegöl'e bağlı kırsal Hayriye Mahallesi'ndeki tarlada meydana geldi. Tarlada seyreden sürücü Tavit Y. (46) yönetimindeki 71 AAV 030 plakalı traktör, yamaçtan inerken sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

Kaza sonucu sıkışarak yaralanan sürücü itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralı kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis Ambulansıyla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı. Sürücü kazayı kabin sayesinde hafif yaralı şekilde atlattı.


Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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