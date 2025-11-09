Devrilen traktörünün altında kalmıştı: Emekli öğretmen son yolculuğuna uğurlandı

Manisa'da dün saat 17.00 sıralarında Ahmetli ilçesine bağlı Karaköy Mahallesi'nde eşi Nuray Altuncu ile birlikte traktöre binerek zeytin toplamaya giden emekli öğretmen Selçuk Altuncu, bir araca yol vermek isterken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktör, yol kenarına devrildi.

İki çocuk babası Altuncu, devrilen traktörün altında kalırken, eşi ise yara almadan kurtuldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye erlerince traktörün altından çıkarılan Altuncu'nun, hayatını kaybettiği belirlendi. Altuncu’nun cansız bedeni, kaza yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Traktör kazasında can veren emekli öğretmen Selçuk Altuncu için bugün Ergenekon Mahallesi'nde bulunan Yunus Emre Cami’nde ikindi namazına müteakiben cenaze töreni düzenlendi.

Törene Altuncu ailesi’nin yakınları, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı. Altuncu, kılınan cenaze namazının ardından Karkın Mahallesi Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.