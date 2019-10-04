İstanbul'un Bağcılar ilçesi Bosna Caddesi'ndeki bir inşaat alanında çalışan vinç devrildi.
Devrilen vincin altında kalan operatör, olay erine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan vinç operatörü, hastaneye kaldırıldı.
Devrilen vincin altında kalan operatör yaralandı
Anadolu Ajansı, DHATürkiye
İstanbul Bağcılar'da, bir inşaat alanında devrilen vincin altında kalan operatör yaralı kurtarıldı.
İstanbul'un Bağcılar ilçesi Bosna Caddesi'ndeki bir inşaat alanında çalışan vinç devrildi.