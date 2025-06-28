Devrilen vinçten atlayan operatör öldü
Erzurum'da, yol kenarına devrilen vinçten atlayarak kurtulmaya çalışırken altında kalan 35 yaşındaki operatör Ömür Erdem Dadak hayatını kaybetti.
Devrilen vinçten atlayarak kurtulmaya çalışan operatör feci şekilde can verdi.
Olay Erzurum Yakutiye'ye bağlı eski 2. Organize Sanayi Bölgesi Tekstil Kent'te meydana geldi.
Taşeron firmaya ait vinci kullanan 35 yaşındaki operatör Ömür Erdem Dadak, devrileceğini fark ettiği araçtan atladı.
Yol kenarına devrilen vincin altında kalan Dadak, hayatını kaybetti.
Ekiplerce vincin altından çıkarılan Dadak'ın cesedi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ambulansla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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