Devrilen doğalgaz yüklü tırda patlama riski: Aydın-İzmir otobanı trafiğe kapatıldı

İzmir'den Aydın istikametine ilerleyen doğalgaz tüpü yüklü tır devrilerek yan yattı. Tırın benzin deposu alev aldı. Tırın patlama riskine karşı Aydın-İzmir otobanı trafiğe kapatıldı.

Devrilen doğalgaz yüklü tırda patlama riski: Aydın-İzmir otobanı trafiğe kapatıldı

'den istikametine ilerleyen yüklü tır Yeniköy mevkiinde Aydın çevre otoyolu üzerinde devrilerek yolda yan yattı.

Kaza ihabrı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Yan yatan tırın benzin deposu alev alırken, yangın ekipleri tarafından söndürüldü.

Patlama riskine karşı Aydın'dan İzmir yönüne, Germencik gişelerden Aydın istikametine otobanın trafiğe kapatıldığı öğrenildi. Ekiplerin kazanın yaşandığı yerde çalışmaları sürüyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şüpheli araç alarmı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şüpheli araç alarmı

Survivor finaline çakarlı araçla giden yarışmacılara para cezası

Survivor finaline çakarlı araçla giden yarışmacılara para cezası

SON DAKİKA HABERİ: ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı

SON DAKİKA HABERİ: ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı

Kurban Bayramı tatili ne zaman bitiyor? İşte resmi tatil tarihleri

Kurban Bayramı tatili ne zaman bitiyor? İşte resmi tatil tarihleri

Kargolar ne zaman açılacak? Kurban Bayramı'nda kargolar açık mı?

Kargolar ne zaman açılacak? Kurban Bayramı'nda kargolar açık mı?

İki otomobilin çarpıştığı kazada evli çift öldü

İki otomobilin çarpıştığı kazada evli çift öldü

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...