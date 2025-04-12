Devrilip alev alan TIR'ın şoförü öldü

Kaza, sabah saatlerinde D-100 kara yolu Koyulhisar ilçesi yakınlarında meydana geldi. Muhammed Emin Tunç’un kontrolünü yitirdiği 08 K 7068 plakalı TIR, yolun sağındaki tarlaya devrildi.

Kazanın ardından TIR, çekici kısmından alev aldı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, TIR şoförü Muhammed Emin Tunç'un hayatını kaybettiği belirlendi. Şoförün cansız bedeni Koyulhisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.





