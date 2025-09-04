Devrilip alev alan TIR'ın şoförü yanarak can verdi

Şırnak-Cizre kara yolu Cumhuriyet Mahallesi Bozalan TOKİ mevkisinde trafik kazası meydana geldi.

Abdülcelil Öklü’nün kontrolünü yitirdiği TIR, devrilerek yan yatıp alev aldı. Kazada, TIR’da sıkışan Abdülcelil Öklü yaşamını yitirdi.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.