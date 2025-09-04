Devrilip alev alan TIR'ın şoförü yanarak can verdi

Şırnak'ın Cizre ilçesinde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği TIR, devrilerek alev aldı. Kazada TIR’ın şoförü Abdülcelil Öklü, hayatını kaybetti.

Şırnak-Cizre kara yolu Cumhuriyet Mahallesi Bozalan TOKİ mevkisinde meydana geldi.

Abdülcelil Öklü’nün kontrolünü yitirdiği TIR, devrilerek yan yatıp alev aldı. Kazada, TIR’da sıkışan Abdülcelil Öklü yaşamını yitirdi.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Öklü’nün cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

