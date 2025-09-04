Devrilip alev alan TIR'ın şoförü yanarak can verdi
Şırnak'ın Cizre ilçesinde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği TIR, devrilerek alev aldı. Kazada TIR’ın şoförü Abdülcelil Öklü, hayatını kaybetti.
Şırnak-Cizre kara yolu Cumhuriyet Mahallesi Bozalan TOKİ mevkisinde trafik kazası meydana geldi.
Abdülcelil Öklü’nün kontrolünü yitirdiği TIR, devrilerek yan yatıp alev aldı. Kazada, TIR’da sıkışan Abdülcelil Öklü yaşamını yitirdi.
Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Öklü’nün cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
