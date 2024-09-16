Devrilip metrelerce sürüklendi: 4 yaralı

Çorum'da otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 4 kişi yaralandı.

Devrilip metrelerce sürüklendi: 4 yaralı

Dursun K. (48) idaresindeki otomobil, -Osmancık kara yolu Gölünyazı mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 50 metre sürüklenen otomobilin, sürücüsü ile araçta bulunan Nigar K. (84), Bayram K. (26) ve Güldane K. (47) yaralandı.

Araçtan itfaiye ekiplerince çıkarılan yaralılar sağlık personeli tarafından yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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