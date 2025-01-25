Devriye gezen yunuslarla otomobil çarpıştı

İstanbul Bağcılar'da devriye gezen motosikletli yunus polisleri ile sokağa girmeye çalışan otomobil çarpıştı. Polis ekiplerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Devriye gezen yunuslarla otomobil çarpıştı

Yüzyıl Mahallesi'nde devriye gezen motosikletli yunus polisleriyle sokağa girmeye çalışan bir otomobil çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet üzerindeki 2 polis memuru yere düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü yaralanmazken, hafif yaralı 2 polis memuru sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Devriye gezen yunuslarla otomobil çarpıştı - 1

Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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