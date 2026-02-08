Devriyedeki polis ekibi kaza yaptı. 3 yaralı
08.02.2026 07:55
İstanbul'da devriye görevi yapan polis aracının karıştığı trafik kazasında ikisi polis memuru 3 kişi yaralandı.
İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde polis aracı ile bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si polis memuru toplam 3 kişi yaralandı.
kaza sabaha karşı Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Devriye görevinde bulunan seyir halindeki polis aracıyla, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen araç çarpıştı. olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Bir süre trafiğe kapanan cadde, araçların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.