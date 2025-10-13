Dezenfektan ve ıslak mendil kurbanı: Ehliyetini kaptıran kadın dava açtı

Diyarbakır'da yaşayan 44 yaşındaki Dilek Arslan Bal, 18 Eylül 2021'de gece yarısı bir yakınının kınasına katıldı.



Kına dönüşü Silvan yolunda bir benzinlikte durarak yakıt alıp ihtiyaçlarını gideren Bal, burada hem ıslak mendil hem de dezenfektan alıp kullandı.



Diyarbakır girişinde polis uygulama noktasına giren Bal, alkolmetreyi üfleyince 0.61 promil alkollü olduğu belirlendi.



Bal, alkol kullanmadığını belirtse de hem ceza kesildi hem de ehliyetine el konuldu.

MENDİL VE DEZENFEKTAN KULLANIMINA DİKKAT!

Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne tahlil yaptırmak için giden Bal'a hemşire; gazlı içecek, dezenfektan ve ıslak mendil kullanımının bazen alkolmetreyi yanıltabileceğini ifade etti.



18 Eylül 2021 gece 00.21'de uygulamaya giren Bal, 02.00'da tahlillerini verdi. Tahlil sonucu temiz çıkan ve alkol kullanmadığı belirlenen Bal, avukatı aracılığıyla mahkemeye başvurdu. Bal'a yazılan ceza iptal edilirken el konulan ehliyeti de iade edildi.

KARAR İSTİNAFA GÖNDERİLMİŞ



Aradan geçen 4 yılın ardından adliyeye giden Bal, kararın istinafa gönderildiğini öğrendi.



Bal, şimdi istinaftan gelecek kararı bekliyor.

