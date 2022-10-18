Dezenformasyon Yasası | CHP 29. maddeyi AYM'ye götürüyor

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısına katıldı.

Buradaki konuşmasında; Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğüne giren ''dezenformasyonla mücadele düzenlemesi'' tepki gösteren CHP Genel Başkanı; bugün 29. maddenin yürütmesini durdurmak için Yüksek Mahkeme'ye gideceklerini açıkladı.

Söz konusu madde, gerçeğe aykırı bilgi yayanlara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngörüyor.

BARTIN'DAKİ MADEN FACİASI

Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden faciası hakkında da konuşan Kılıçdaroğlu, ''Her ülkede maden ocağı var. Devletsen önce maden ocağına bakarsın, aydınlatmaya, aydınlatmaya, sensörlere bakarsın ondan sonra işçiye maden çıkar dersin. Devlet böyle çalışmıyor. Müfettiş, Sayıştay raporu var görmüyorsun. Soma'dan sonra komisyon kuruldu, 111 önerisi var. 1'ini dahi yapmadılar. Şimdi TBMM Başkanı'na sesleniyorum; o araştırma raporları göstermelik mi? Göstermelik değilse niye biri dahi yapılmadı? TBMM görevini yapamıyor. TBMM, Saray'ın ipoteği altındadır, bu ipoteği kaldıracağız" diye konuştu.



''SOMA'NIN DA AMASRA'NIN DA HESABINI SORACAĞIM''



Kılıçdaroğlu, "Bunların karneleri kırık" derken, "Soma'da 301 kişi hayatını kaybetti. Yargılandılar, Yargıtay ağır cezalar verdi. Sonra birileri devreye girdi, hakimleri değiştirdiler. 12'nci Daire'ye 3 bürokrat atadılar. Cezaları indirdiler. Bizim iktidarımızda, 301 kişinin de 41 kişinin de hesabını sormazsam namerdim" dedi.

29 MADDE AYM'YE GİDİYOR

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Resmi Gazete'de yayınlanan basın kanunu hakkında, "Türkiye bir taraftan bu tür acıları yaşarken bir de sansür yasası geçirdiler. Gazeteci özgürce eleştirecektir. Hatamızı, eksiğimizi görelim. Araştırarak, soruşturarak yazması lazım. Sansür yasası AK Parti ve MHP'li vekillerin oylarıyla kabul edildi. 29'uncu madde için yürütmeyi durdurma talebiyle Anayasa Mahkemesi'ne, sonra da tümünün iptal için Anayasa Mahkemesi'ne gideceğiz" dedi.