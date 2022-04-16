Dezenformasyon yasası geliyor

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, kamu düzenini, kişisel hak ve özgürlükleri koruyacak bir "dezenformasyon yasası" çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

''SOSYAL MEDYA İLE İLGİLİ BİR DÜZENLEME YAPMIYORUZ''

Yayman şöyle konuştu:



''Bizim derdimiz; hem gündelik hayatta hem kamu düzeninde hem toplumsal hayatta hem devlet-vatandaş ilişkisinde bu dezenformasyonu, yalan haberi ortadan kaldırmak ya da minimuma indirmektir. Kamuoyuna şunu söylemek isterim: Sosyal medyayla ilgili bir düzenleme yapmıyoruz. Biz, dezenformasyonla ilgili bir düzenleme yapıyoruz.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman

''YASA TEKLİFİMİZ YAKIN BİR ZAMANDA KAMUOYUNA SUNULACAK''



Sosyal medyanın engellenmesi, kısıtlanması, asla böyle bir şey olamaz. Yasa teklifimiz yakın bir zamanda tartışmaya açılacak, kamuoyunun gündemine sunulacak. Biz diyoruz ki; dezenformasyon yasası yapıyoruz, bunu siyaset üstü bir mesele olarak ele alıyoruz, yasaklamalara karşıyız. Hiçbir zaman için engelleme, kısıtlama olmayacak.



''AVRUPA'DA NE VARSA TÜRKİYE'DE DE O OLACAK''



Avrupa'da ne varsa Türkiye'de de o olacak. Seçimler yaklaştığı için değil, daha önceden de bu konuda çalışmalarımız vardı. Bu çalışmalar da devam ediyor. Bunun iktidar-muhalefet tartışmasına kurban edilmemesi lazım. Bu yasa, Türkiye'ye lazım olan bir mesele.''