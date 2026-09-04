Dezenformasyon yayan 2 bin 34 sosyal medya hesabına erişim engeli

İletişim Başkanı Burhanettin Duran , sosyal medyada son iki ay içerisinde toplam 2 bin 34 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğini duyurdu.



Bu hesapların 699'un FETÖ iltisaklı olduğu, bin 335'inin ise provokasyon üreten ve dezenformasyon yayan hesaplar olduğu belirtildi.

Terör örgütlerinin artık yalnızca sahada değil, dijital platformlarda da organize, koordineli ve sistematik bir şekilde faaliyet yürütmekte olduğunu belirten Duran, “Sosyal medya ve dijital mecralar; propaganda, manipülasyon, algı operasyonları ve dezenformasyon yoluyla toplumsal huzuru, millî birliğimizi ve kamu düzenini hedef alan bir araç olarak kullanılmaktadır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye , terörle mücadelesini sahada, sınır ötesinde ve dijital alanda aynı kararlılıkla sürdürmektedir” dedi.

Dijital güvenliğin, millî güvenliğin ayrılmaz bir parçası olduğunun altını çizen Duran, “Terör örgütlerinin sosyal medya ve dijital platformları propaganda, eleman temini, finansman, dezenformasyon ve psikolojik harekât amacıyla kullanmalarına kesinlikle müsaade edilmeyecektir. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak, ilgili tüm kurumlarımızla birlikte dijital ekosistemi anlık ve çok boyutlu şekilde takip etmeyi; millî güvenliğimizi, toplumsal huzurumuzu ve birlik beraberliğimizi hedef alan her türlü tehdidi tespit ederek gerekli tedbirleri gecikmeksizin hayata geçirmeyi sürdüreceğiz” ifadelerine yer verdi.

Duran, “Vatandaşlarımızı dezenformasyonun oluşturduğu bilgi kirliliğinden korumak, doğru ve güvenilir bilgiyle buluşturmak ve dijital mecraların terör örgütleri tarafından bir propaganda alanına dönüştürülmesine engel olmak konusunda mücadelemizi aynı kararlılıkla sürdüreceğiz. Dijital alan sahipsiz değildir. Türkiye, millî güvenliğini hedef alan hiçbir dijital operasyona izin vermeyecektir” açıklamasında bulundu.

