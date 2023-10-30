Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "İsrail, Türk Kızılayın depolarını vurdu" iddiasını yalanladı

Türk Kızılayı, Gazze'de inşasına destek sağladığı Filistin Kızılayı'na ait insani yardım deposunun İsrail tarafından ağır bombardıman sonucu ciddi hasar aldığı ve kullanılamaz halde geldiğini duyurdu.



Türk Kızılay tarafından sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, konuya ilişkin, "Gazze'de Türk Kızılay olarak inşasına destek sağladığımız, Filistin Kızılayı'na ait insani yardım deposunun ağır bombardıman sonucu ciddi hasar aldığı, kullanılamaz halde geldiği bilgisi ve görüntüleri bugün tarafımıza ulaşmıştır. Söz konusu depo, insani yardım faaliyetlerimizde birlikte çalıştığımız Filistin Kızılayı'na ait olup Gazze'de Türk Kızılay'a ait bir depomuz bulunmamaktadır. Ağır koşullar altında insani ihtiyaçları karşılamak için cansiparane çalışan Filistin Kızılayı çalışan ve gönüllüleri başta olmak üzere, İnsani yardım çalışanları ve tesislerine yapılan her türlü saldırıyı şiddetle kınıyoruz" denildi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) da yıkılan binanın AFAD'a ait olduğu iddialarının doğru olmadığını, Gazze'de AFAD'a ait herhangi bir lojistik deponun bulunmadığını açıkladı. AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bazı sosyal medya hesaplarında İsrail tarafından, AFAD’ın kullandığı binanın ağır hasar aldığı yönündeki iddialar üzerine açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur. Gazze'de kurumumuza ait faaliyet gösteren herhangi bir lojistik depo bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.



DEZENFORMASYONLA MÜCADELE MERKEZİ'NDEN AÇIKLAMA



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de iddiaları yalanladı.

Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İsrail bombardımanında ağır hasar alan iddiaya konu binanın, Türk Kızılayının inşasına destek sağladığı, Filistin Kızılayına ait insani yardım deposu olduğu belirtildi.



Uluslararası insani yardım örgütlerinde kurumlar arası yardımlaşmanın esas olduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'İsrail, Türkiye'ye ait Kızılay depolarını vurdu. AFAD'ın bulunduğu bina ağır hasar aldı.' iddiası doğru değildir. Türk Kızılayı, Filistin Kızılayına bina yapım aşamasında yardımda bulunmuş ve anahtar teslim edip kontrolü onlara bırakmıştır. Ne AFAD ne de Türk Kızılayının Gazze'de lojistik depo veya binası bulunmamaktadır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."