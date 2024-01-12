Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: Manipülatif paylaşımlara itibar etmeyin

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde şehit olan ve yaralan askerle ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımlara karşı uyardı.



Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:



"Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 12 Ocak 2024 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada beş kahraman Mehmetçiğimiz şehit olmuş, üçü ağır sekiz kahraman askerimiz de yaralanmıştır. Yaralanan askerlerimiz hastanelere sevk edilirken, ilk belirlemelere göre 12 terörist de etkisiz hale getirilmiştir. Resmi kaynaklardan yapılan açıklamalar dışında, özellikle terör örgütü ve sempatizanlarının sosyal medyadaki manipülatif paylaşımlarına itibar etmeyiniz."

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