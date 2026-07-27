Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türkiye'nin savunma tedarik süreçlerine ilişkin iddiaları yalanladı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Yunanistan 'ın Türkiye 'nin füze ve savunma mühimmatı tedarikini engellediği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında gündeme geldiği belirtilen açıklamada, "Yunanistan’ın diplomatik girişimler ve gizli hamlelerle Türkiye’nin çeşitli füze ve savunma mühimmatı tedarik süreçlerini engellediği yönündeki iddialar tamamen gerçek dışıdır." ifadelerine yer verildi.

Türkiye'nin kritik mühimmat, füze ve savunma sistemleri ihtiyacının büyük bir bölümünü kendi öz kaynaklarıyla karşıladığı vurgulandı.