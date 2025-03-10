DGS 2025 başvuru ve sınav tarihi: Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ne zaman, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

ÖSYM sınav takvimine göre DGS süreci mayıs ayında başlıyor. Adaylar başvurularını 21 Mayıs - 2 Haziran tarihlerinde tamamlayabilecek. Başvuru süresine yetişemeyen adaylar ise 13 Haziran'da geç başvuru işlemini yapabilecek. İşte, DGS takvimi...



2025 DGS NE ZAMAN?



Dikey Geçiş Sınavı başvurusu 2025 yılında 21 Mayıs - 2 Haziran'da alınacak. Sınavın başvuru ücreti kılavuzun yayımlanması ile belli olacak ancak geçtiğimiz yıl başvuru tutarı 590 TL olarak duyurulmuştu. Sınavın uygulaması ise 20 Temmuz'da olacak.



DGS sonuçları da 14 Ağustos'ta erişime sunulacak.



Yükseköğretim programlarına dikey geçiş için başvuracak adaylarda, meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olmuş olma şartı aranır. O yıl son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da başvurabilir.