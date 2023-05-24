DGS başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? Gözler 2023 DGS başvuru kılavuzunda

Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) tarihinin yaklaşmasıyla birlikte gözler sınav başvuru tarihlerine çevrildi. Takvime göre, DGS 2023 sınavı bu yıl temmuz ayında yapılacak. Peki, DGS başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

DGS başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? Gözler 2023 DGS başvuru kılavuzunda

Dikey Geçiş Sınavı (2023-) başvuru tarihi yaklaşıyor. 'nin bu yıl için belirlediği takvim doğrultusunda DGS başvuru süreci 8 gün sürecek. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından yapabilecek.

DGS başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? Gözler 2023 DGS başvuru kılavuzunda - 1

DGS BAŞVURU TARİHLERİ

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 29 Mayıs'ta başlayacak DGS başvuruları, 5 Haziran'da sona erecek.

DGS başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? Gözler 2023 DGS başvuru kılavuzunda - 2

AYRINTILAR KILAVUZDA YER ALACAK

Adaylar, sınava ilişkin ayrıntılı bilginin yer aldığı 2021-DGS Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecek.

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