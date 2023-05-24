DGS başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? Gözler 2023 DGS başvuru kılavuzunda

Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) başvuru tarihi yaklaşıyor. ÖSYM'nin bu yıl için belirlediği takvim doğrultusunda DGS başvuru süreci 8 gün sürecek. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından yapabilecek.

DGS BAŞVURU TARİHLERİ Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 29 Mayıs'ta başlayacak DGS başvuruları, 5 Haziran'da sona erecek.



AYRINTILAR KILAVUZDA YER ALACAK Adaylar, sınava ilişkin ayrıntılı bilginin yer aldığı 2021-DGS Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecek.