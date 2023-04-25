DGS başvuruları ne zaman, başvuru kılavuzu yayınlandı mı? İşte 2023 DGS başvuru tarihleri

iki yıllık üniversite eğitimlerini dört yıla tamamlamak isteyen adaylar, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuru tarihlerini araştırıyor. Peki, DGS başvuruları ne zaman, başvuru kılavuzu yayınlandı mı? İşte 2023 DGS başvuru tarihleri...

DGS başvuruları ne zaman, başvuru kılavuzu yayınlandı mı? İşte 2023 DGS başvuru tarihleri

Dikey Geçiş Sınavı () başvuru tarihleri, tarafından yayımlanan sınav takvimi sonrasında belli oldu. ÖSYM'nin yayımladığı 2023 sınav takvimine göre, DGS sınavı başvuruları mayıs ayında başlayacak. Başvuru sürecinin ayrıntıları ÖSYM tarafından paylaşılacak kılavuzda yer alacak.

DGS başvuruları ne zaman, başvuru kılavuzu yayınlandı mı? İşte 2023 DGS başvuru tarihleri - 1

2023 DGS BAŞVURU TARİHLERİ

2023 DGS sınavı başvuruları 26 Mayıs-5 Haziran tarihleri arasında alınacak.

DGS başvuruları ne zaman, başvuru kılavuzu yayınlandı mı? İşte 2023 DGS başvuru tarihleri - 2

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından yapabilecek.

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