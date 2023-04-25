DGS başvuruları ne zaman, başvuru kılavuzu yayınlandı mı? İşte 2023 DGS başvuru tarihleri

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuru tarihleri, ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi sonrasında belli oldu. ÖSYM'nin yayımladığı 2023 sınav takvimine göre, DGS sınavı başvuruları mayıs ayında başlayacak. Başvuru sürecinin ayrıntıları ÖSYM tarafından paylaşılacak kılavuzda yer alacak.

2023 DGS BAŞVURU TARİHLERİ 2023 DGS sınavı başvuruları 26 Mayıs-5 Haziran tarihleri arasında alınacak. BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK? Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından yapabilecek.