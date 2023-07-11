DGS ne zaman, saat kaçta başlayacak? DGS'nin saati ve süresi hakkında bilgiler

2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyenler için düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için geri sayım sürüyor. Sınav için son hazırlıklarını yapan adaylar bir yandan da sınav saati ve süresini araştırıyor.  Peki, DGS ne zaman, saat kaçta başlayacak? DGS'nin saati ve süresi hakkında bilgiler...

DGS ne zaman, saat kaçta başlayacak? DGS'nin saati ve süresi hakkında bilgiler

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (), 81 il ve Lefkoşa'da gerçekleştirilecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin () internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2023 DGS 16 Temmuz'da yapılacak

DGS ne zaman, saat kaçta başlayacak? DGS'nin saati ve süresi hakkında bilgiler - 1

DGS SAATİ VE SÜRESİ

Adaylar,  2023-DGS Kılavuzu'ndan sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye ulaşabilecek. Saat 10.15'te başlayacak sınavda adaylara sayısal ve sözel testlerden oluşan 100 soru sorulacak ve 135 dakika süre verilecek. 

DGS ne zaman, saat kaçta başlayacak? DGS'nin saati ve süresi hakkında bilgiler - 2

Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına; sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacaklar.

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