DGS ne zaman, saat kaçta başlayacak? DGS'nin saati ve süresi hakkında bilgiler

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 81 il ve Lefkoşa'da gerçekleştirilecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2023 DGS 16 Temmuz'da yapılacak

DGS SAATİ VE SÜRESİ Adaylar, 2023-DGS Kılavuzu'ndan sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye ulaşabilecek. Saat 10.15'te başlayacak sınavda adaylara sayısal ve sözel testlerden oluşan 100 soru sorulacak ve 135 dakika süre verilecek. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına; sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacaklar.