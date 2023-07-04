DGS sınav yerleri açıklandı mı? DGS sınav giriş belgeleri için gözler duyurular ekranında

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirlecek olan DGS için son hazırlıklarını yapan adaylar bir yandan da sınav giriş belgelerinin yayımlanmasını bekliyor. Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 16 Temmuz 2023 Pazar günü ülke genelinde gerçekleştirilecek. DGS sınav giriş belgelerinin 6 Temmuz'da ilan edilmesi bekleniyor.
ÖSYM'DEN SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇIKLAMASI
ÖSYM, 2023 DGS kılavuzunda sınav giriş belgesiyle ilgili "Adaylar bu belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebilecekler. " ifadelerini kullandı.
SINAV GİRİŞ BELGELERİYLE İLGİLİ UYARILAR
Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır.
Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacıyla sınav gününden önce gidip görmesi sınav günü kendisine kolaylık sağlayacaktır.
Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine ayrıca gönderilmeyecektir. Bu belgelerini kaybeden adaylar tekrar internetten edinebileceklerdir. Adaylar, internetten edinecekleri bu belgelerinin renkliveya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır.
Belge üzerinde adayın fotoğrafı bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde adayın fotoğraflarının görünür olmasına özen göstermelidirler. Belgenin ön
yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.
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