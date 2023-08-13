DGS tercihleri ne zaman başlayacak, tarih belli oldu mu? (2023 DGS tercih kılavuzuyla ayrıntılar belli olacak)

16 Temmuz'da yapılan 2023 Dikey Geçiş Sınavı'nın (2023-DGS) değerlendirme sonuçları açıklandı. Sonuç açıklaması ardından gözler DGS tercih tarihlerine çevrildi. 2023 DGS tercih kılavuzuyla ayrıntılar belli olacak. Peki, DGS tercihleri ne zaman başlayacak, tarih belli oldu mu?

DGS tercihleri ne zaman başlayacak, tarih belli oldu mu? (2023 DGS tercih kılavuzuyla ayrıntılar belli olacak)

(Dikey Geçiş Sınavı) tercih tarihleri, sonuçların açıklanmasının ardından merak konusu oldu. Üniversitelerin önlisans programlarından lisans programlarına geçiş yapmak isteyen adaylar, belirtilen tarihler arasında tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek. 

DGS tercihleri ne zaman başlayacak, tarih belli oldu mu? (2023 DGS tercih kılavuzuyla ayrıntılar belli olacak) - 1

DGS TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Sonuçlar geçtiğimiz yıl 11 Ağustos'ta açıklanmış, DGS tercihleri ise 24 Ağustos günü başlamıştı.

2023 yılında da DGS tercihlerinin Ağustos ayının son haftasında başlaması bekleniyor.

DGS tercihleri ne zaman başlayacak, tarih belli oldu mu? (2023 DGS tercih kılavuzuyla ayrıntılar belli olacak) - 2

TERCİHLER NASIL YAPILACAK?

DGS adayları, belirtilen tarihler arasında http://ais.osym.gov.tr sayfasından ve AİS mobil uygulamasından tercihlerini gerçekleştirebilecek. 

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