DHA: Duygu Delen davasında karar: Sanık "ev hapsi şartıyla" tahliye edildi

Gaziantep'te, geçen yaz erkek arkadaşının evinin balkonundan düşmesi sonucu hayatını kaybettiği öne sürülen Duygu Delen'in ölümüyle ilgili davanın dördüncü duruşması bugün görüldü. Ağırlaştırlmış müebbet ve 32 yıla kadar hapis cezası  istemiyle yargılanan erkek arkadaşı Mehmet Kaplan,'ev hapsi şartıyla' tahliye edildi.

DHA 16.06.2021 - 18:21

DHA: Duygu Delen davasında karar: Sanık "ev hapsi şartıyla" tahliye edildi

Duygu Delen davasında karar çıktı, sanık "ev hapsi şartıyla" tahliye edildi.

Gaziantep'te, Duygu Delen’in (17) balkondan düşüp öldüğü olaya ilişkin tutuklanıp hakkında 'kasten öldürme', 'cinsel istismar', 'yağma' ve 'hakaret' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 32 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan erkek arkadaşı Mehmet Kaplan, bugün görülen 4'üncü duruşmada 'ev hapsi şartıyla' tahliye edildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Ağustos ayında yaşanan olayda, 17 yaşındaki Duygu Delen, erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ın dördündücü kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Kız arkadaşının intihar ettiğini ileri süren Kaplan ailenin cinayet iddiaları üzerine yapılan soruşturmada tutuklandı.

Mehmet Kaplan'ın ağırlaştırılmış müebbet ve 32 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın görülmesine yarın devam edilecek.

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