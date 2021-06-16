DHA: Duygu Delen davasında karar: Sanık "ev hapsi şartıyla" tahliye edildi

Duygu Delen davasında karar çıktı, sanık "ev hapsi şartıyla" tahliye edildi.



Gaziantep'te, Duygu Delen’in (17) balkondan düşüp öldüğü olaya ilişkin tutuklanıp hakkında 'kasten öldürme', 'cinsel istismar', 'yağma' ve 'hakaret' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 32 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan erkek arkadaşı Mehmet Kaplan, bugün görülen 4'üncü duruşmada 'ev hapsi şartıyla' tahliye edildi.



OLAYIN GEÇMİŞİ



Ağustos ayında yaşanan olayda, 17 yaşındaki Duygu Delen, erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ın dördündücü kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Kız arkadaşının intihar ettiğini ileri süren Kaplan ailenin cinayet iddiaları üzerine yapılan soruşturmada tutuklandı.



Mehmet Kaplan'ın ağırlaştırılmış müebbet ve 32 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın görülmesine yarın devam edilecek.