DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM DHBT sonucu için tarih verdi

2022 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi DHBT sınavı, 27 Aralık 2022 Pazar günü düzenlenecek. ÖSYM takvimine göre sınavlar saat 10.15’te başlayacak.



27 Aralık tarihinde yapılacak olan KPSS DHBT sınavının sonuç tarihi ÖSYM tarafından açıklandı.

KPSS DHBT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Buna göre; KPSS DHBT sınavı sonuçları 16 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak.Adaylar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’nden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sonuçları görüntüleyebilecek.

DHBT NEDİR?



DHBT sınavı Diyanet İşleri Başkanlığında görev almak insanların girmiş olduğu bir sınavdır. Diyanet işlerinde görev almak isteyen insanlar KPSS genel kültür, genel yetenek sınavının yanında lisans alanında DHBT sınavına başvurmamalılardır. Din İşleri Başkanlığında din ile alakalı görevlerde yer almak için DHBT sınavına girmek zorunludur.