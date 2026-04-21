DHKP/C’nin açık alan yapılanmalarına operasyon. 19 şüpheli gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce DHKP/C Silahlı Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik örgütün açık alan yapılanmalarına operasyon düzenlendi.

Grup Yorum, TAYAD ve Mahalle Alan yapılanmaları içerisinde faaliyet yürüten 21 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul'da 19 adrese, Hatay'da 2, Ankara'da 1, Kocaeli'nde olmak üzere toplam 23 sabah saatlerinde baskın düzenlendi.

23 adresteki aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konuldu.

Operasyon kapsamında 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı, 4 firari şüpheliyi ise yakalama çalışması sürüyor.

Ayrıca dün, örgütün fikir ve ideolojisi doğrultusunda hareket ederek Şişli'de bulunan İdil Kültür Merkezinde düzenlen toplantıya katılan iki şüphelide gözaltına alındı.