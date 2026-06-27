DHMİ'den yeni hamle. İHA'ları yapay zeka takip edecek
27.06.2026 13:36
DHMİ, AB desteği almaya hak kazandı.
Bakan Uraloğlu, DHMİ'nin havacılıktaki yapay zeka hamlesini açıkladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin (DHMİ) 'Kentsel ve Kritik Alanlarda Yapay Zeka Destekli İnsansız Hava Araçları Operasyonları İçin Bütüncül ve Dinamik Bir Sistem Geliştirilmesi Projesi'ni tamamladığını belirtti.
Projeyle alakalı, "İnsansız hava araçlarının ses, radyo frekansı ve görsel izlerinin takip edilmesi, uçuş izin uygunluğunun izlenmesi ve operatör iletişiminin sağlanmasına yönelik teknolojik altyapılar geliştirildi" ifadelerini kullanan Uraloğlu ayrıca, DHMİ'nin paydaşları arasında yer aldığı 'Uyumlu Birlikte Çalışabilirlik İçin Hizmet Platformunda Hava Trafik Yönetimi Operasyonları Projesi'nin (ATM Operations on Service Platform for Harmonised Interoperability-ATMOSPHER) de Avrupa Birliği desteği almaya hak kazandığını açıkladı.
Kentsel alanda yapay zeka tabanlı hava sahası çözümleri geliştirildi.
“YAPAY ZEKA DESTEKLİ HAVA SAHASI ÇÖZÜMLERİ GELİŞTİRİLDİ”
DHMİ'nin Avrupa Birliği destekli havacılık araştırma ve geliştirme projelerinde etkin rol üstlendiğini belirten Uraloğlu, yapay zeka destekli insansız hava aracı operasyonlarından yeni nesil hava trafik yönetimi sistemlerine kadar geniş alanda çalışmalar yürüttüklerini aktardı.
Uraloğlu, 2023-2026 dönemini kapsayan AI4HyDrop Projesi kapsamında kentsel alanlarda yapay zeka tabanlı yarı dinamik hava sahası çözümlerinin geliştirildiğini belirterek, "Proje çerçevesinde uçuş öncesi otonom uçuş planlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve öneri sistemlerinin oluşturulmasına yönelik çalışmalar yürütüldü. Kentsel kritik bölgelerde insansız hava araçlarının ses, radyo frekansı ve görsel izlerinin takip edilmesi, uçuş izin uygunluğunun izlenmesi ve operatör iletişiminin sağlanmasına yönelik teknolojik altyapılar geliştirildi" dedi.
Türkiye'den DHMİ ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nin (İTÜ) yer aldığı projede farklı ülkelerden çok sayıda kurumun birlikte çalıştığını ifade eden Uraloğlu, proje çıktılarının Türkiye'nin gelecekteki insansız hava araçlarına sağlanacak hava trafik yönetimi sistemlerine yönelik bilgi birikimine önemli katkılar sunacağını kaydetti.
İHA'lar dijital hava yönetiminde kullanılacak.
"YENİ NESİL DİJİTAL HAVA TRAFİK YÖNETİMİ PLATFORMLARI GELİŞTİRİLECEK"
Yapay zeka destekli insansız hava aracı operasyonlarından dijital hava trafik yönetimine uzanan geniş bir alanda yürütülen projelerin Türkiye'nin havacılık teknolojileri alanındaki yetkinliğini güçlendirdiğini vurgulayan Uraloğlu, "DHMİ'nin Avrupa Birliği destekli araştırma ve geliştirme projelerinde aktif şekilde yer alması, uluslararası iş birliklerimizi güçlendirirken ülkemizin havacılık teknolojilerinin geliştirilmesine sunduğu katkıyı da artırıyor" dedi.