DHMİ'den yeni hamle. İHA'ları yapay zeka takip edecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu , Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin (DHMİ ) 'Kentsel ve Kritik Alanlarda Yapay Zeka Destekli İnsansız Hava Araçları Operasyonları İçin Bütüncül ve Dinamik Bir Sistem Geliştirilmesi Projesi'ni tamamladığını belirtti.

Projeyle alakalı, "İnsansız hava araçlarının ses, radyo frekansı ve görsel izlerinin takip edilmesi, uçuş izin uygunluğunun izlenmesi ve operatör iletişiminin sağlanmasına yönelik teknolojik altyapılar geliştirildi" ifadelerini kullanan Uraloğlu ayrıca, DHMİ'nin paydaşları arasında yer aldığı 'Uyumlu Birlikte Çalışabilirlik İçin Hizmet Platformunda Hava Trafik Yönetimi Operasyonları Projesi'nin (ATM Operations on Service Platform for Harmonised Interoperability-ATMOSPHER) de Avrupa Birliği desteği almaya hak kazandığını açıkladı.