DHMİ'nin gelirinin yüzde 14'ü Hazine'ye

DHMİ'nin gelirleriyle ilgili düzenleme yapıldı. Gelirlerin yüzde 14'ü bundan böyle Hazine ve Maliye Bakanlığı'na aktarılacak. Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'nın gelirleri kapsam dışı tutulacak.

DHMİ'nin gelirinin yüzde 14'ü Hazine'ye

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün (DHMİ), Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatından elde ettiği gelirleri hariç olmak üzere, mal ve hizmet satışları gayrisafi hasılatının yüzde 14'ü Hazine ve Maliye Bakanlığına aktarılacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, DHMİ'nin, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatından elde ettiği gelirleri hariç, mal ve hizmet satışları gayrisafi hasılatının yüzde 14'ünün Bakanlığa aktarılması kararlaştırıldı.

Karar, 1 Ocak 2024'ten itibaren geçerli olacak.

NTVPARA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...