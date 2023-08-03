DHY kuraları ne zaman gerçekleşecek, takvim açıklandı mı? 112. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası İlanı

KURA İLANININ AYRINTILARI

Sağlık Bakanlığı'na bağlı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruda kura süreciyle ilgili ayrıntılara yer verildi. Kura ilanında;



"Tıp fakültelerinden mezun olan doktorlardan tıp diploması ile uzmanlık eğitimini tamamlayan uzman tabiplerden uzmanlık belgesi düzenlenmesi için gerekli evrakları 01/08/2023 tarihi mesai bitimine kadar Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ulaşıp tescil işlemleri yapılmış olanlar 112. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurasına alınacaklardır.



Devlet Hizmeti Yükümlüsü olarak atanıp görevine hiç başlamayanlar ile hizmet süresi bitmeden görevinden istifa eden veya müstafi olarak ayrılan tabip ya da uzman tabiplerden 112. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurasına girmek isteyenler; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 63. ve 97. maddelerinde açıklanan engel halleri bulunmayanlar en geç 01/08/2023 tarihi saat 18:00’e kadar kuraya girmek istediğini belirtir bir dilekçe ile başvurabilirler.



Not: Dilekçeler elden ya da kargo ile 01/08/2023 tarihi saat 18:00’e kadar Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şubesi Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001 Cad. No:9 06800 Çankaya /ANKARA adresinde olacak şekilde Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne hitaben gönderilmelidir." denildi.