Diagne'ye hırsızlık soruşturması: Diagne ve şoförü birbirlerini suçladı!

Haber: Onur Aksoy Galatasaray'ın eski futbolcusu olan ve şu an Karagümrük'te top koşturan Mbaye Diagne, ocak ayında Ataşehir'de gece kulübü çıkışı şoförünün aracını alıp gitmesi nedeniyle sokakta kalmış, ardından bölgedeki bir ekmek fırınına sığınmıştı.

Olayın ardından ünlü futbolcu şoföründen aracını gasbettiği gerekçesiyle şikayetçi oldu. Ekipler şoförün peşine düştü kısa sürede yakaladı ve aracı elinden alıp Diagne'ye teslim ettiler.



Ancak soruşturma sırasında ilginç bir detay ortaya çıktı. Şoför, ifadesinde aracın kendisine ait olduğunu, Diagne'nin asılsız ihbarla aracına el koydurduğunu belirtti ve o da futbolcudan şikayetçi oldu.



Şoför verdiği ifadede "Karakoldan arayıp aracı getirmemi, Diagne'nin şahsi eşyasını getirdikten sonra aracı bana vereceklerini söylediler. Ancak ruhsatı bana ait olan şahsi aracımı ona teslim ettiler" dedi.



Bu ifadenin ardından savcılık, hırsızlık ve güveni kötüye kullanma suçundan, Diagne hakkında da soruşturma başlattı. Savcılık Diagne'yi ifadeye çağırdı. Ancak ifadeye gelmeyince ünlü golcü hakkında zorla getirilme kararı çıktı.

