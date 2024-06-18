Diamond Tema hakkında yakalama kararı çıkartıldı (Diamond Tema kimdir?)

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Yer6" adlı sosyal medya hesabında hakaret içerikli, çirkin ve provokatif ifadeler nedeniyle Diamond Tema hakkında yakalama kararı çıkartıldığını açıkladı.

Diamond Tema hakkında yakalama kararı çıkartıldı (Diamond Tema kimdir?)
Diamond Tema kimdir, nereli? (Agnostik yazar Diamond Tema ile ilgili bilinenler)

Diamond Tema kimdir, nereli? (Agnostik yazar Diamond Tema ile ilgili bilinenler)

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"Yer6" sosyal medya hesabında povakatif ifadeler nedeniyle yurt dışında olan sosyal medya kullanıcısı Diamond Tema hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kararı sosyal medya hesabından şu ifadelerle duyurdu:

"Yer6 adlı sosyal medya hesabında paylaşılan video içeriğinde Peygamberimizle ilgili kullanılan hakaret içerikli, çirkin ve provokatif ifadeler nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan, paylaşımın yapılmasının ardından derhal 16.06.2024 tarihinde resen soruşturma başlatılmış olup, şüpheli Diamant Tema'nın yurtdışında olması nedeniyle hakkında yakalama kararı çıkarılmıştır."

DIAMOND TEMA KİMDİR?

Diamond Tema 1994 Yılında Arnavutluk'ta dğmuş Agnostik Yazar Ve Youtuber'dır. 96 yılında ’ye taşındığı için okulu burada okuyup askerliğini de burada yapmıştır. Yunanistan ve İtalya’da 2 yıl kadar yaşayan Tema, kendisini Türk olarak tanıtıyor. 2 yıl kadar yerel TV’lerde yayın yönetmenliği yaptı, Osmanlı Tarihi’yle alakalı belgeseller çekti.

Youtube'da Tarih , Felsefe ve Bilim İle İlgili İçerikler Üretmektedir. Diamond Tema, "Agnostisizm ve İlâhi Tragedya" isimli kitabı ile de tanınmıştır.

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