Diamond Tema kimdir? Sosyal medyada eleştirilen Diamond Tema ne dedi?

Diamond Tema, sosyal medya kullanıcıları tarafından merak edilen ve araştırılan isimler arasında yer alıyor. Sosyal medyada Türk halkına yaptığı çirkin yorumlar nedeniyle eleştiri yağmuruna tutulan Diamond Tema'nın hayatı hakkında bilgiler merak ediliyor. Peki, Diamond Tema kimdir? Sosyal medyada eleştiri alan Diamond Tema ne dedi?

Diamond Tema kimdir? Sosyal medyada eleştirilen Diamond Tema ne dedi?

Diamond Tema, 1994 yılında Arnavutluk'ta dünyaya gelmiştir. Agnostik yazar ve Youtuber'dır. 96 yılında ’ye taşındığı için okulu burada okuyup askerliğini de burada yapmıştır.

Yunanistan ve İtalya’da 2 yıl kadar yaşayan Tema, kendisini Türk olarak tanıtıyor. 2 yıl kadar yerel TV’lerde yayın yönetmenliği yaptı, Osmanlı tarihiyle alakalı belgeseller çekti.

Youtube'da tarih, felsefe ve bilim ile ilgili içerikler üretmektedir.

Diamond Tema, "Agnostisizm ve İlâhi Tragedya" isimli kitabı ile de tanınmıştır.

DIAMOND TEMA NE DEDİ?

Sosyal medyada çektiği videolarla tanınan Youtuber Diamond Tema, son yayınladığı videoda Türkiye ve Türk halkına küfürler savurarak herkesin tepkisini çekmiştir.

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