Dicle Elektrik'ten 26 abone hakkında suç duyurusu

Dicle Elektrik tarafından açıklamada, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 ilde yaklaşık 2,2 milyon aboneye elektrik dağıtım hizmeti veren Dicle Elektrik'in 2013'ten bu yana yürütülen çalışmalarla kayıt dışı tüketimi yüzde 76'dan yüzde 42 seviyelerine düşürdüğü bildirildi.



Şirketin kayıt dışı tüketimle sahada mücadelesini sürdürdüğü ifade edilen açıklamada, kaçak elektrik kullanan tüketicilerle hukuki alanda da mücadele edildiği kaydedildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, elektrik dağıtım şebekelerinin kamu malı olduğunu, kaçak elektrik kullananların aynı zamanda kamuya ait olan şebekeye zarar verdiğini belirtti.

8 YILA KADAR HAPİS CEZASI



Kaçak elektrik kullananların enerji sürekliliğini de sekteye uğrattığına işaret eden Arvas, şunları kaydetti:



"Şırnak'ın Cizre ilçesinde yoğun biçimde yer altından harici hat çekerek sistemimize müdahale edilmektedir. Son kontrollerde 26 abone daha bu şekilde kaçak elektrik kullanırken tespit edildi. Bunu yapanlar yer altı kablosuna ulaşmak için hem kaldırım veya yolu kazarak zarar veriyor hem de döşenen kablolarımıza zarar veriyor. Bu durum, ekonomik zararın ötesinde ciddi bir güvenlik sorunu da oluşturuyor. Bu aboneler yer altı kablolarına zarar vermekte, kesintisiz enerji arzını sekteye uğratmaktadır. Kamu hizmeti veren bir şirket olarak kaçak elektrik kullanan ve bunu yaparken elektrik şebekesine zarar verenler hakkında bundan böyle 'kamu malına zarar verme' suçlamasıyla savcılıklara başvuracağız. Başvurunun kabul edilmesi durumunda 26 abone, enerji alanında hizmetin aksamasına yol açması nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun 152'nci maddesi uyarınca 8 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabilecek. Hem kendilerinin hem de komşularının kesintisiz ve güvenli elektrik kullanabilmesi için abonelerimizden kaçak elektrik kullanmamalarını bekliyoruz."

