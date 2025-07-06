Dicle Nehri'nde boğulma tehlikesi geçiren çocuk kurtarıldı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde girdiği Dicle Nehri'nde boğulma tehlikesi geçiren kız çocuğu, çevredekiler tarafından kurtarıldı.

Dicle Nehri'nde boğulma tehlikesi geçiren çocuk kurtarıldı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesine bağlı kırsal Hantepe Mahallesi'nde ailesiyle birlikte öğleden sonra Dicle Nehri kenarında piknik yapan küçük kız çocuğu, serinlemek için suya girdi.

Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan , çevredekiler tarafından sudan çıkarıldı.

Küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. O anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

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