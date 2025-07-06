Dicle Nehri'nde boğulma tehlikesi geçiren çocuk kurtarıldı
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde girdiği Dicle Nehri'nde boğulma tehlikesi geçiren kız çocuğu, çevredekiler tarafından kurtarıldı.
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesine bağlı kırsal Hantepe Mahallesi'nde ailesiyle birlikte öğleden sonra Dicle Nehri kenarında piknik yapan küçük kız çocuğu, serinlemek için suya girdi.
Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan çocuk, çevredekiler tarafından sudan çıkarıldı.
Küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. O anlar, cep telefonuyla görüntülendi.
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