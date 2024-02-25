Dicle Nehri'nde erkek cesedi bulundu

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Dicle Nehri'nde erkek cesedi bulundu. Ekiplerce sudan çıkarılan cesedin, ailesi tarafından iki gün önce kayıp ihbarı yapılan 43 yaşındaki Serdar S'ye ait olduğu belirlendi.

Dicle Nehri'nde erkek cesedi bulundu

Dumlupınar Mahallesi'nde Dicle Nehri kenarında oynayan çocuklar, kıyıya yaklaşık 2 metre uzaklıkta suda hareketsiz birisi olduğunu fark etti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve 'dan jandarma su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Dicle Nehri'nde erkek cesedi bulundu - 1

AİLESİ KAYIP İHBARINDA BULUNMUŞ

Ekiplerce sudan çıkarılan cesedin, ailesi tarafından iki gün önce kayıp ihbarı yapılan Serdar S'ye (43) ait olduğu belirlendi.

İlçede balıkçılık yaparak geçimini sağladığı öğrenilen Serdar S'nin cesedi otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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