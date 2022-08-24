Dicle Nehri'nde kaybolan çocuktan acı haber

Diyarbakır'da Dicle Nehri'ne düşerek kaybolan 10 yaşındaki Ahmet Donat'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Haberler - Anadolu Ajansı 24.08.2022 - 10:56

Dicle Nehri'nde kaybolan çocuktan acı haber

'da önceki gün Dicle Nehri'nde kaybolan çocuğun cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, ailesiyle 22 Ağustos'ta Sur ilçesi Alipaşa Mahallesi'nde Dicle Nehri kenarına vakit geçirmek için giden ve nehre düşerek kaybolan 10 yaşındaki Ahmet Donat'ın bulunması için yürütülen arama çalışmalarına havanın aydınlanmasıyla yeniden başlandı.

AFAD ekiplerince, suya düştüğü yerin yaklaşık 1,5 kilometre ilerisinde bulunan Donat'ın cesedi otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...