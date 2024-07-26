Dicle Nehri'ne düşen çocuk hayatını kaybetti

Diyarbakır'da arkadaşlarıyla gezerken Dicle Nehri'ne düşen 14 yaşındaki Habip Çelik, boğularak yaşamını yitirdi.

Dicle Nehri'ne düşen çocuk hayatını kaybetti

'ın Bismil ilçesi kırsal Köseli Mahallesi’nde öğle saatlerinde arkadaşları ile Dicle Nehri kenarında gezen Habip Çelik (14) iddiaya göre, dengesini kaybedip suya düştü.

Bir süre sonra gözden kaybolan Çelik için arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

Bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yapılan çalışmada Çelik’in cansız bedenine ulaşıldı. Çocuğun cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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