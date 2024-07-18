Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde 74 kişide zehirlenme şüphesi

Dicle Üniversitesi’nde 74 personel, besin zehirlenmesi şüphesiyle acil servise başvurdu. Alınan bilgilere göre, dün hastane personelleri akşam saatlerinde mide bulantısı ve ishal şikayetiyle şimdiye kadar 74 personel hastanenin acil servisine başvurdu. Yapılan ilk incelemeler sonucunda belirtilerin besin zehirlenmesi olduğu ihtimali üzerinde duruldu.

Olayla ilgili olarak açıklama yapan Dicle Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ata Akıl, yaptığı yazılı açıklamada, “Personellerimizin durumu kontrol altında olup, gerekli tıbbi müdahaleler yapılmaktadır.” dedi.



Akıl, “Olayın nedeni hakkında ayrıntılı bir araştırma başlatılmış olup, sonuçlar en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır.” ifadelerini kullandı.