Didim Akbük'te yangın: Dumanlar gökyüzünü sardı
Aydın'ın Didim ilçesine bağlı Akbük'te makilik alanda yangın çıktı. Yangın nedeniyle oluşan duman gökyüzünü kapladı. Ekipler alevlere müdahale ediyor.
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Aydın'ın Didim ilçesinde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Akbük Mahallesi'nde makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
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