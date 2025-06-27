Didim Belediyesi'nde yolsuzluk soruşturması: 4 kişi tutuklandı
Didim Belediyesi'nde, cenaze hizmetlerine yönelik malzeme alımında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişiden 4’ü tutuklandı.
Aydın’ın Didim Belediyesi'nde usulsüzlük ve zimmat iddiasıyla yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 5 zanlıdan 4’ü tutuklandı.
Belediyede cenaze hizmetlerine yönelik malzeme alımlarında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında önceki gün gözaltına alınan Ö.K., E.S., H.H., E.E. ve belediye çalışanı A.O.K.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, savcılıktaki ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.
Ö.K, E.S, H.H. ve E.E. tutuklanırken, A.O.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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