Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Tekağaç Burnu mevkisinde hareket halindeki lastik botu durdurdu.
Ekipler, lastik bottaki aralarında çocukların da bulunduğu Filistin uyruklu 20 göçmeni yakaladı.
Kıyıya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Didim'de 20 kaçak göçmen yakalandı
Anadolu AjansıTürkiye
Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 20 kaçak göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Tekağaç Burnu mevkisinde hareket halindeki lastik botu durdurdu.