Didim'de 36 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 36 düzensiz göçmen ile birlikte yakalanan bir organizatör çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Didim'de 36 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı GKİT Şube Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları ve İlçe Jandarma Komutanlığınca göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçuna yönelik koordineli çalışmada; Didim ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca joker botta 1 organizatör ve 36 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan düzensiz göçmenler Aydın Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi.

Gözaltına alınan organizatör jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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