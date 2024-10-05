Didim'de 53 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 53 düzensiz göçmen, emniyet güçlerince yakalandı.

Didim'de 53 düzensiz göçmen yakalandı

Didim'e bağlı Hisar Mahallesi Akkum sahilinden yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan iki ayrı düzensiz göçmen grubu İlçe Emniyet Müdürlüğü Yasa Dışı ve İnsan Ticareti Grup Amirliği ekiplerince yakalandı.

Aralarında Mısır, Suriye, Sudan, Somali ve Yemen uyruklu toplam 53 düzensiz göçmen makilik alanda yakalandı.

Ayrıca olayda 6 metre uzunluğunda bot ele geçirilirken, olayla ilgili tespit edilen şüphelilerin yakalanması için de çalışma başlatıldı.

Yakalanan düzensiz göçmenlerin Didim’deki işlemlerinin ardından Aydın İl Göç Merkezi'ne gönderileceği öğrenildi.

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