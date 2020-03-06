Didim'de 83 sığınmacı kurtarıldı

Aydın'ın Didim ilçesinde Yunan adasına geçmeye çalışan sığınmacıları taşıyan 2 lastik bottan biri battı. Türk sahil güvenlik ekipleri batan bottaki 14, diğer bottaki 69 sığınmacıyı kurtardı.



Alınan bilgiye göre, ilçe açıklarında Yunan adasına geçmeye çalışan toplam 83 sığınmacıyı taşıyan 2 lastik bottan birinin hava koşullarından dolayı batması üzerine bölgede devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri müdahalede bulundu.



Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, batan bottaki 7'si çocuk 14 kişi ile diğer bottaki 69 kişiyi kurtararak kıyıya çıkardı.



Didim Devlet Hastanesine kaldırılan sığınmacılardan durumu ağır olan bir çocuk, Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.



Tedavileri tamamlanan diğer sığınmacılar ise Didim Marina'ya götürüldü.



Sığınmacılar, botlarının Yunan botu tarafından batırıldığını ve üzerlerine benzin döküldüğünü iddia etti.