Didim'de doktora kafa atan saldırgan yeniden gözaltında

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Didim Devlet Hastanesi'nde görevli Acil Servis Hekimi Dr. Doğancan Kılıç’a saldıran ve serbest kalan saldırganın gözaltına alındığını açıkladı.



Aydın’ın Didim ilçesinde görev yapan Acil Servis Hekimi Dr. Doğancan Kılıç, polis nezaretinde rapor için Didim Devlet Hastanesi’ne getirilen T.D.’nin saldırısına uğradı. Saldırı anı anbean güvenlik kameralarınca görüntülenirken, ani kafa darbesi ile yaralanan doktor Kılıç’ın kaşı açıldı.

Yaşanan olayın ardından idari işlemleri yapılan saldırgan T.D. serbest kalmıştı. Saldırgan T.D.’nin serbest kalmasını kınayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Failin serbest bırakılması hepimizi yaraladı” demişti.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Söke Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, gözaltı işlemi sonrası mağdur hekim için alınan geçici raporda yer alan tespitler üzerine şüpheli T.D.Y'nin 18 Aralık'ta serbest bırakıldığı belirtildi.



Ortaya çıkan kamera görüntüleri ve yeni deliller üzerine soruşturmayı bu yeni delillerle yürütmek ve olayı yeniden değerlendirmek üzere gözaltı talimatı verildiği ifade edilen açıklamada, şüpheli T.D.Y'nin 19 Aralık'ta yakalanarak gözaltına alındığı, sağlık görevlisine yönelik gerçekleştirilen saldırı ile ilgili Didim Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma işleminin toplanan deliller ve dosya kapsamı çerçevesinde titizlikle yapıldığı kaydedildi.



BAKAN KOCA'DAN TEŞEKKÜR



Saldırganın gözaltına alınması dolayısıyla teşekkür mesajı paylaşan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca; “Yakalanarak gözaltına alındı. Didim Devlet Hastanesi’nde görevli hekime şiddet uygulayan kişi, kamera kayıtları ve yeni deliller üzerine dün yakalanarak gözaltına alındı. Bu önemli gelişmeyi basın açıklamasıyla kamuoyuna duyuran Söke Cumhuriyet Başsavcılığı’na teşekkür ediyoruz” dedi.

VİDEO: ALKOLÜ SÜRÜCÜ DOKTORA BÖYLE KAFA ATTI