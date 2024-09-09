Didim'de kaçak tütün operasyonu

Aydın'ın Didim ilçesinde yapılan operasyonda kaçak tütün ve malzemesi ele geçirildi.

Didim'de kaçak tütün operasyonu

Aydın Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçu ile ilgili yapılan operasyonda N.A ve M.B. isimli şahıslar yakalanırken, şahısların iş yerinde arama yapıldı.

Aramalarda 10 paket nargile tütünü, 4 paket kaçak sigara, 4 bin 800 adet doldurulmuş makaron, 6 adet elektronik sigara, 9 adet elektronik sigara likidi, 4 adet kaçak pipo tütünü, 793 paket kaçak , 1800 adet elektronik sigara ucu ele geçirildi.

Olaylarla ilgili yakalanan 2 kişi hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.

Öne Çıkan Video

Kontenjanlar boş kaldı: Ek tercihte nelere dikkat edilmeli?

TÜRKİYE HABERLERİ

Özel’den teğmenlerin kılıçlı yeminine ilişkin açıklama

Özel’den teğmenlerin kılıçlı yeminine ilişkin açıklama

Datça’da 10 düzensiz göçmen kurtarıldı

Datça’da 10 düzensiz göçmen kurtarıldı

Defne’de otluk alan yangını

Defne’de otluk alan yangını

Sözleşmeli Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi 2024 1. Dönem başvuruları başladı

Sözleşmeli Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi 2024 1. Dönem başvuruları başladı

Erzurum'da feci kaza: Otomobil takla attı

Erzurum'da feci kaza: Otomobil takla attı

Çocuğuna kavuşamadan şehit oldu, acı haberi duyan eşi doğum yaptı

Çocuğuna kavuşamadan şehit oldu, acı haberi duyan eşi doğum yaptı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...